Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший ещё несколько часов назад одним из ключевых претендентов от Демократической партии на пост президента Соединённых Штатов, покинул избирательную гонку и пока на словах поддержал кандидатуру Джозефа Байдена. Теперь единственным кандидатом от демократов стал бывший вице-президент времён администрации Обамы. Именно он схлестнётся в борьбе за пост главы Белого дома с нынешним американским лидером – Дональдом Трампом.

Фото: EPA/UPG

Сандерс не стал долго объяснять причины, по которым он прекратил политическую борьбу. Он попросту признал: согласно предварительным подсчётам, большинство делегатов от Нацкомитета Демократической партии готово отдать свои голоса в пользу Байдена. Положим, если бы праймериз всё же прошли в штате Висконсин, то, как указывает исследование сайта 270 to win, Сандерс бы уступил своему конкуренту при отрыве в 13%.

Однако причин у Сандерса и его команды отказаться от участия в избирательной гонке было куда больше. Во-первых, всё более разгорающаяся в США пандемия COVID-19. Ведь из-за неё прекратились предвыборные ралли. И Сандерс, и Байден (на время карантинных мер) вынуждены общаться со своими избирателями из дома – это значительно уменьшает взаимодействие. Во-вторых, тот же коронавирус заставил Сандерса заявить о завершении сбора пожертвований и направить свыше $3,5 млн на нужды заболевших. В-третьих, следует отметить, что ключевые для демократов телеканалы – CNN и ABC – изменили сетку вещания и попросту уменьшили долю выходов Сандерса в эфиры. Выборы полностью заменила тема коронавируса.

Фото: EPA/UPG

Впрочем, следует отметить ещё один немаловажный момент – критику Сандерса со стороны представителей демократического лагеря, ключевых медийных ресурсов, гражданских активистов и не только. Она началась ещё в январе месяце. Тогда бывший кандидат от Демпартии Хиллари Клинтон в одном из своих интервью раскритиковала Берни, указав, что тот не поддержал её должным образом во время кампании 2016 года.

Даже не будем вспоминать утечку документов Нацкомитета Демократической партии, опубликованную площадкой Wikileaks. В документах говорилось, что результаты праймериз (главного этапа выдвижения партийного кандидата) были сфальсифицированы, а руководство комитета сделало всё возможное, чтобы Сандерс сошёл с дистанции.

Меж тем здесь следует отметить один немаловажный нюанс: Сандерс тогда действительно целый месяц после праймериз молчал, что говорило о его отказе публично поддержать Клинтон. Потом он будет выступать на её ралли, участвовать в гонке как её главный сторонник, проведя 39 митингов в 13 штатах. Однако сейчас он сошёл с дистанции загодя, сразу поддержав Байдена в нынешней избирательной гонке. Это – немаловажное отличие, позволяющее утверждать, что на сей раз Сандерс не собирается ставить под сомнение кандидатуру бывшего вице-президента, как это было в отношении Клинтон в 2016 году. К слову, следует отметить, что Хиллари проиграла тогда не из-за Берни, а из-за того, что немалая часть избирателей Демпартии её не воспринимала.

Но давайте порассуждаем над тем, что же нас ждёт дальше. А далее у нас впереди непростые переговоры Сандерса и Байдена. Да, политики уже поговорили. Бывший вице-президент даже пообещал не забыть об избирателе своего недавнего конкурента: «Я вижу вас, я вас слышу, и я понимаю неотложность того, что мы должны сделать в этой стране. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам. Добро пожаловать. Вы нам нужны».

Фото: EPA/UPG Кандидаты в президенты США от демократов Берни Сандерс (слева) и Джо Байден во время дебатов в Чарльстоне, штат Южная Каролина, 25 февраля 2020

Сам Сандерс в своём видеообращении к сторонникам охарактеризовал ситуацию предельно точно, обозначив, что его он, сенатор из Вермонта, а есть движение, поддерживающее его.

Это – чистая правда, ведь за минувшие четыре-пять лет этот человек смог полностью разрушить политический уклад, в котором пребывала Демпартия на протяжении десятилетий. Называя себя «американским демократическим социалистом», он смог привлечь на свою сторону молодёжь (людей от 18 до 35 лет) и, конечно же, представителей латиноамериканского меньшинства. Однако главным образом речь идёт о молодом поколении американцев.

Он значительно омолодил низовой партийный уровень и при этом определил будущее демократов – оно стало левым. Немалое количество лидеров новой формации (именно левого толка) ныне активно участвуют в политической жизни США. И этот процесс будет динамично развиваться.

Конечно, естественные процессы взросления заставят часть сторонников перекочевать в лагерь умеренных избирателей, однако это часть вряд ли будет существенной.

Фото: EPA/UPG

Так вот все эти люди, поддерживающие переход на абсолютно бесплатную медицину, списание кредитной задолженности для студентов, гарантирования рабочего места и усиления роли профсоюза и отдельного работника в управлении предприятий; избиратели, поддерживающие противодействие капиталу с Wall Street (при жёстком регулировании банков и контроле за крупными корпорациями) явно не захотят Байдена. Даже если за него будет активно агитировать Сандерс.

Идеи Байдена и вся его кампания базируется на достижениях времён Обамы. Вице-президент – не сторонник борьбы с капитализмом, наоборот, он – приверженец этой экономической системы. А это означает, что не всем сторонникам Сандерса с Байденом по пути. Что какая-то часть снова или не проголосует за бывшего вице-президента, или отдаст свои голоса за Трампа.

В 2016 году 12% сторонников Сандерса отдали свои голоса за нынешнего президента США. В это раз их будет поменьше, но они будут.

Также непонятно, как проголосуют жители «спорных штатов» - те, которые во многом решат исход кампании 2020. Ведь там главный избиратель из числа «синих», а не «белых воротничков». Рабочие могли бы голосовать за Сандерса, а теперь они с высокой долей вероятности отдадут свои голоса Трампу.

Фото: EPA/UPG

Впрочем, предрекать что-то – это неблагодарное дело. Американские выборы всегда непредсказуемы. Что будет на сей раз, никому не известно. Однако, глядя на сайт – предвыборную онлайн площадку Сандерса, – где показана таблица с возможным отрывом, с которым Берни мог выиграть у Трампа, понимаешь: у Байдена точно таких шансов не будет…