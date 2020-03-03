Берни Сандерс. Главный американский социалист идёт в президенты

Пока что фаворитом - хотя и всё ещё может измениться - является Берни Сандерс . Он предлагает радикальные перемены в социально-экономической системе США. Одни его называют главным социалистом страны, другие - коммунистом. Это пугает американского мейнстримного избирателя, но это же может стать и ключом к победе. Ведь многие американцы заняли куда более левые политические позиции.

3 марта в США стартует Супервторник - день, когда пройдут первичные выборы (праймериз) Демократической партии в 14 штатах и заграничных территориях. Американцы распределят свои голоса за ключевых кандидатов в президенты среди трети выборщиков (делегатов). Политик, набравший наибольшее количество делегатов, будет считаться одним из главных претендентов на выдвижение от Демократической партии на пост главы Белого дома. Фактически нынешний Супервторник (а их будет два) с высокой долей вероятности определит главного счастливчика гонки, а также тех нескольких, которые будут ему в последующем противостоять.

Кто ты, Берни?

Потенциальный кандидат в президенты США Берни Сандерс называет себя демократическим социалистом, и это само по себе настоящий вызов американской политической системе. Популярное в Европе “государство всеобщего достатка” никогда не находило отклика по ту сторону Атлантики.

Тем не менее, сенатор Сандерс уже второй раз борется за номинацию в кандидаты от Демократической партии. В 2016-м он впритык приблизился к казалось бесспорному лидеру гонки, Хилари Клинтон, набрав 44% голосов против 55% на финальном голосовании. В 2020-м после праймериз в четырех штатах он имеет наибольшее число делегатов и самый высокий процент поддержки среди избирателей (28% – 32%, в зависимости от опроса).

Фото: EPA/UPG Берни Сандерс и Хиллари Клинтон. Выборы президента США 2016

Действующий президент и наиболее вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп называет Сандерса коммунистом. Помимо экономической политики, сенатору припоминают его комплиментарные высказывания о СССР, где он провел свой медовый месяц.

Однако любая критика от Трампа скорее играет на руку кандидату Демократической партии. Значительно страшнее для него может оказаться критика от других участников праймериз Демпартии. Майкл Блумберг также называет Сандерса коммунистом, а Джо Байден остро критикует левого сенатора. Похожие настроения царят и среди избирателей Демократической партии – они боятся, что кандидатура Сандерса может привести к повторному сроку Трампа.

Антиэстеблишмент, антитрампизм, антикапитализм

Почему же эксперты и букмекеры продолжают считать Сандерса фаворитом гонки среди Демократов, а также говорят о его шансах победить Трампа? На это есть целый ряд причин.

Самой очевидной (хотя вряд ли самой важной) остается сильный скептицизм к американскому истеблишменту. Сандерс является главным критиком нынешнего курса Демократов. Более того, даже сейчас Берни является независимым сенатором от Вермонта, хотя и голосует синхронно с Демократами. Такое поведение злит партию, а также раздражает избирателей-центристов. Однако это же делает из сенатора “реформиста” левого фланга.

Фото: EPA/UPG

Чтобы понять насколько этот фактор важен для перспектив Сандерса, достаточно взглянуть на результаты праймериз в Нью-Гемпшире. В 2020-м Берни победил в этом штате, однако набрал значительно меньше, чем в 2016-м при практически идентичной программе. Среди главных причин – наличие других “реформистов” в нынешней гонке.

Вторым важным фактором является солидаризация Демократов. Если в 2016-м праймериз стали практически референдумом о будущем партии, то в 2020-м для большинства главное убрать Трампа из Белого Дома. Удивительно, но хотя Сандерс уступает Байдену в шансах победить Трампа, антитрампизм играет именно в пользу сенатора из Вермонта. Дело в том, что теперь Сандерс перестает быть табу для самых больших скептиков среди Демократов.

Вместе с тем для других кандидатов этот аргумент может играть еще большую роль. Например, Майкл Блумберг готов инвестировать сотни миллионов долларов в промежуточные штаты. Фактически, он может купить Демократам избавление от Трампа.

Фото: EPA/UPG Ключевые кандидаты от Демократической партии на праймериз

Чего у других участников праймериз нет (за исключением разве что Элизабет Уоррен), так это реакции на самые болезненные социальные проблемы. Доступная медицина, проблемы студенческих долгов, социально-ориентированное трудовое законодательство. И всё это Сандерс поставил во главу своей кампании.

Обещания и их цена

В предвыборной программе Сандерса больше 30 пунктов, что делает ее одновременно и амбициозной, и малореальной. От прав ЛГБТ и коренных народов до защиты окружающей среды и борьбы с бедностью – она включает в себя весь спектр обещаний демократов. Умеренные пункты граничат с идеями “реформы Уолл-стрит”, жесткого регулирования банков и строгого контроля за корпорациями.

Тем не менее, Берни легко мог бы отказаться от 90% обещаний, ведь главную поддержку избирателей ему дают всего три пункта. Во-первых, это реформа высшего образования. Имея около 29% поддержки среди Демократов, в группе до 30 этот показатель превышает 50%. И это не странно. У более 45 миллионов американских студентов имеется долг за кредит на образование, общая сумма которого составляет 1,6 триллионов долларов. В среднем студенты возвращают долг на протяжении 7-8 лет после выпуска из ВУЗа. Сандерс обещает полностью отменить этот долг. Кроме того, сенатор предлагает инвестировать миллиарды долларов ежегодно на программы бесплатного высшего образования и увеличения его инклюзивности.

Фото: EPA/UPG Сторонники Берни Сандерса на митинге в Сан-Хосе (Калифорния)

Студенты – не единственные союзники Берни. Проблемы работников реального сектора привели к высокой безработице и падению доходов в сфере производства. Сандерс обещает гарантии рабочих мест, усиление профсоюзов и увеличение роли работников в управлении предприятиями. Хотя в масштабах страны речь идет о незначительных процентах – эта категория избирателей может оказаться ключевой в озерных штатах, где традиционно и демократы, и республиканцы имеют условно равные шансы.

Наконец, у Сандерса есть козырь для широкой аудитории – реформа медицины. Тут Берни также обещает простить кредиты на 81 миллиард долларов и обеспечить полное бесплатное медицинское страхование для всех жителей, включительно с стоматологическими и нишевыми (зрение, репродуктивная медицина, психологические проблемы) услугами.

Эти три пункта имеют действительно широкую популярность в обществе, однако вызывают логичный вопрос: откуда брать деньги? Частично ответ кроется в повышении налогов на роскошь (радикальное увеличение налогов для тех, кто владеет активами на более чем 32 миллиона долларов), повышении корпоративного налога и увеличение подоходного налога для высокооплачиваемых сотрудников. Второй аргумент сторонников кандидата является неправильное распределение имеющихся ресурсов. Действительно, нынешняя рыночная система здравоохранения США является дороже многих европейских государственных.

Фото: EPA/UPG Стороница Берни Сандерса на митинге в спортивно-оздоровительном комплексе Сент-Джеймс в Спрингфилде (Вирджиния)

Тем не менее, у Сандерса нет четкого плана выполнения таких дорогостоящих реформ. Нынешние попытки сенатора описать реалистичность своих планов медиа сравнивают с планом Трампа о постройке стены на границе с Мексикой – достаточно для сторонников, однако совершенно туманно для всех остальных. Более того, в отдельных случаях Сандерс даже не старается объяснять свои планы, оставаясь на уровне слоганов.

Президент Сандерс?

Американская политическая система очень специфическая: конгрессмены и сенаторы часто голосуют независимо от партийной линии. Они прежде всего подотчетны избирателям и почти не зависят от партийного руководства. Это значит, что Берни Сандерс для США совершенно не то же самое, что Джереми Корбин для Британии. Даже попадая в Белый Дом американскому президенту необходимо искать союзников внутри своей партии, что усложняет такие резкие перемены в социально-экономической политике, как предлагает Сандерс.

Фото: EPA/UPG

Совсем иначе с внешней политикой, где ключевую роль играет именно президент. И тут кроются главные риски для Украины. Во-первых, Берни продвигает “разумную внешнюю политику”, что предполагает уменьшение военных вмешательств США и концентрацию на миротворческой и дипломатической деятельности. Напрямую это никак не касается партнерства с союзниками, однако тут Сандерс тревожит рисками очередной перезагрузки с Россией.

Хотя сенатор скептически относится к Владимиру Путину, потенциальная помощь российских ботов в кампании Сандерса говорит о том, что в Кремле ставят на “голубиную политику” демократического социалиста.

Наконец, сейчас слишком рано говорить о прогнозах к самим ноябрьским выборам президента США, ведь праймериз прошли всего в 4-х штатах. Однако уже сейчас можно сказать, что эффект Сандерса – это если и не признак потенциального будущего, то точно симптом серьезного партийного кризиса Демократов. А это значит, что независимо от статуса, его взгляды будут еще долго влиять на политическую систему США.