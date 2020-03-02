Глава южнокорейской христианской секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" Ли Ман Хи принес извинения народу страны за то, что, судя по всему, именно его паства непреднамеренно распространила новый коронавирус в Южной Корее.

В знак извинения и сожаления во время пресс-конференции Ли Ман Хи сделал традиционный корейский глубокий поклон, во время которого он опустился на колени, передает ВВС.

"Хотя это не было сделано преднамеренно, многие заразились. Мы старались, как могли, чтобы предотвратить это, но у нас не вышло", - сказал 88-летний лидер секты.

Фото: EPA/UPG Лим Ман Хи основал "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи"

В Южной Корее зарегистрировано более 4 тысяч случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Около 60% людей, у которых обнаружено заболевание, - члены этой секты.

Судя по всему, прихожане случайно заразили друг друга, а затем многие из них отправились в разные районы Южной Кореи. По некоторым данным, руководство секты держало в секрете список ее членов, в результате чего властям было сложно понять, как и где распространяется вирус.

Но представитель секты сказал ВВС, что они предоставили полный список прихожан и зданий, принадлежащих этой религиозной организации.

1 марта власти подали в прокуратуру Южной Кореи иск против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи". Их обвиняют в убийстве, причинении вреда и нарушении закона о контроле за распространением инфекционных заболеваний.

Некоторые из бывших членов секты рассказали, что многих молодых последователей Ли Ман Хи вынуждали уйти из дома и жить в общежитиях около церкви. Таким образом они проходили инициацию, которая включает в себя разрыв связей с семьями.

88-летний Ли Ман Хи называет себя библейским мессией. Он утверждает, что Судный день наступит при его жизни, и тогда 144 тысячи его последователей поднимутся вместе с ним на небеса.

Многие в Южной Корее считают его церковь культом или сектой. Однако сами сторонники Ли Ман Хи жалуются на дискриминацию и предпочитают не афишировать свою деятельность.

Южная Корея стала второй после Китая страной по числу заболеваний коронавирусом. По последним данным, в стране больше 4300 заразившихся SARS-CoV-2, 26 из них умерли.