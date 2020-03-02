Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
ГлавнаяМир

В Гонконге зарегистрирован первый случай SARS-CoV-2 у животного

Ввоз собак и кошек из Китая в Украину запретили.

В Гонконге зарегистрирован первый случай SARS-CoV-2 у животного

На территории Гонконга (Китай) коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 зарегистрирована у собаки.

Об этом информирует Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных, сейчас продолжается изучение указанного случая. Животное содержалось в том же доме, где был установлен случай короновирусу у владельца.

"С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ сообщили, что китайский коронавирус преодолел видовой барьер к человеку от другого промежуточного животного-носителя.

По данным на утро 2 марта, количество больных коронавирусом в мире превысило 89 тысяч. Большинство случаев инфицирования, более 80 тысяч, зафиксированы на материковом Китае.

С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли более 3 тысю человек. В то же время более 45 тыс. пациентам удалось выздороветь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также