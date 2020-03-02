Одесса подготовила 20 боксов в инфекционной больнице для возможных больных коронавирусом

Также горсовет решил создать специальную комиссию для недопущения распространения инфекции.

Одесса подготовила 20 боксов на 65 мест в инфекционной больнице для возможных больных коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщила руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко, передают "Українські Новини".

По ее словам, инфекционная больница обеспечена всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирус.

Также горсовет решил создать специальную комиссию для недопущения распространения коронавируса.

Ранее Кривой Рог подготовил 15 боксов в двух больницах для возможных больных коронавирусом. Также Николаев подготовил семь боксов на 14 мест.

Напомним, по последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,9 тыс. 90% случаев приходится на Китай.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса Covid-19 с умеренного до высокого.