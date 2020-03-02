Полицейские изъяли у 22-летнего пассажира харьковского метрополитена, жителя Кировоградской области, две боевые гранаты.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
"1 марта около 15:20 сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции «Южный вокзал». При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины одну гранату «Ф-1» и одну - «РГД-5» с запалами к ним", - говорится в сообщении.
Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливают правоохранители. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Напомним, ранее в Киеве задержали иностранца с гранатой.