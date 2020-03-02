Телеканал для оккупированных территорий с "самым премиальным контентом" начал вещание

Телеканал "Дом" для оккупированных территорий с 1 марта начал вещание в тестовом режиме.

Об этом сообщила и.о. гендиректора канала Юлия Островская на пресс-конференции в понедельник.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что вещание ведется только в цифровом формате. На спутнике или в интернете его нет. Это связано с авторскими правами на телепередачи, которыми делятся с "Домом" другие каналы.

"Чтобы достучаться к аудитории, просто новостного контента недостаточно. Именно поэтому мы провели переговоры со всеми крупными игроками телевизионного рынка в Украине и договорились, что они вместе с нами будут работать на то, чтобы мы доносили сигналы на временно оккупированную территорию. Как именно? Мы договорились о том, что на этом канале будет идти самый премиальный контент в Украине. Это и сериалы, и ток-шоу, и развлекательные шоу, и футбольные матчи, спортивные трансляции", - сказал Тимошенко.

По словам другого заместителя главы ОП Юрия Костюка, в воскресенье на канале показывали футбольный матч между луганской "Зарей" и донецким "Олимпиком".

Островская сообщила, что медиахолдинги делятся своими передачами "почти бесплатно, за какую-то символическую сумму".

Собственное производство "Дома" будет включать новости. "Дальше будем дозапускать разные форматы: утреннее шоу, ток-шоу. Мы планируем, что в течение двух лет он полностью выйдет на собственное производство", - сказал Тимошенко.

После этого канал сможет появиться на спутнике и в кабельных сетях.