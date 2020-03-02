В Украине стартовала "Большая стройка", - Кабмин

Работы начались более чем на 300 объектах по всей стране.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по всей Украине уже стартовал проект "Большая стройка". Более чем на 300 объектах одновременно начались строительные работы. Об этом сообщил пресс-центр Кабмина.

«В планах в течение года возведение более 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц. Также будет построено 4000 км дорог. Работу уже начали более чем 300 объектах. Ожидаем, что все планы будут воплощены уже до конца этого года. Стартуем рано, все ресурсы - организационные и финансовые - для этого есть», - отметил Гончарук.

Он также добавил, что благодаря этому проекту Правительство создаст 150 тыс. новых рабочих мест.

«Большую стройку» анонсировали еще осенью. Это совместный проект президента и правительства, цель которого - построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет воплощаться на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также средства из местных бюджетов.

Напомним, 29 февраля сообщалось, что в Житомирской области "Большая Стройка" уже стартовала. Теплая погода позволила начать дорожные работы ранее намеченного срока. В частности, на трассе М-21 на участке Житомир – Черняхов. Кроме того, в поселке городского типа Червоное заканчивается реконструкция крупнейшего в территориальной громаде детского сада.

Недавно Кабмин утвердил финансирование 206 объектов "Большой Стройки". Первые 2,5 млрд гривен поступят в регионы уже в апреле.