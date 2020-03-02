Назначен новый глава полиции Закарпатья

Фото: npu.gov.ua

"Александр Шляховский – опытный оперативник, прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области. Его задание вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья – обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности", – сообщил во время представления глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Шляховский поблагодарил руководство Нацполиции за доверие и заверил, что коллектив полиции Закарпатья готов к выполнению заданий.

Напомним, предыдущий глава закарпатской полиции Александр Канцидайло написал рапорт на увольнение в середине февраля.

11 февраля от обязанностей было отстранено руководство полиции Мукачева Закарпатской области. Это связано со стрельбой, которая произошла там накануне. На следующий день после стрельбы глава МВД Арсен Аваков отреагировал на просьбу горсовета и отправил в Мукачево спецназ и Нацгвардию. Власти города считают, что причиной регулярных криминальных "разборок", является "профессиональная слабость и крайне низкая активность полиции".