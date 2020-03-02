Самые модные платья сезона весна-лето 2020

С учетом того как представительницы украинского бизнеса и политикума следят за мировыми модными трендами, всегда интересно знать что будут в тренде сезона весна-лето 2020, а тренд обещает принести интересные изменения. Сезон весна-лето текущего года будет значительно отличаться от всех прочих, потому как входят в моду платья из 90-х, экстремальных фасонов и расцветок. Так что не стоит удивляться возможным изменениям внешнего образа женщин-политиков и представительниц бизнеса.

Фасоны, ткани, цвета

Коллекции модных домов на весну и лето 2020 года предоставляют девушкам на выбор множество вариантов платьев. Ниже перечислены 7 самых важных критериев, которые помогут отличить «модную» одежду от «немодной». Итак, весной и летом следует носить:

• Вязаные платья. Можно смело выбирать модели прямого фасона, любой длины.

• Прозрачные/полупрозрачные платья. Прежде всего это одежда из ткани-сеточки, украшенной крупными кружевами, накладками, пайетками, стразами, камнями.

• Экокожу. Пора покупать платья из кожи, экокожи, кожзама. Важный момент – следует выбирать исключительно однотонные изделия ярких, насыщенных цветов!

• Платья-пирожные. Смелое решение для дерзкой модницы, которая желает выглядеть эффектно в наполненных воздухом и романтизмом платьях с рюшами, воланами.

Особое внимание стоит обратить на сравнительно новый фасон 2020 года – каскадные модели. Многие из таких вечерние, праздничные, романтические. Спереди укороченные, ниспадающие к шлейфу. Найти подобные платья по доступной цене можно на сайте Kasta.ua.

Отдельного внимания заслуживает модная цветовая гамма, которая в сезоне весна-лето является ключевой при выборе любого наряда. Итак, в моду вошли все оттенки красного и синего. На пике популярности pantone – синий электрик, специфический и невероятно привлекательный цвет. Также беспроигрышным вариантом станет сочетание черного и белого, золотые оттенки, все блестящие украшения тканей (принты с напылением, пайетки, стразы, камни, блестки).

Теперь к модным принтам причислены средние и крупные горохи, змеиная кожа, мелкие цветы, клетка и полоска, геометрические узоры. Сочетать лучше всего модные цвета с зеленым, белым, бледно-зеленым, морским, оранжевым. Ведущие дизайнеры мира рекомендуют носить трендовые платья с ботфортами, туфлями, любой летней обувью из ткани с цветными расцветками.

Самые смелые платья для отъявленных модниц

Мода – это веяние, которое захлестывает весь мир. Уверенные в себе девушки могут не только соответствовать ей, но и ходить по тонкой грани «стильного эпатажа». Итак, сразить наповал могут следующие модные платья сезона весна-лето 2020:

• Пирожное-фуксия. Это невообразимое сочетание невероятного фасона со смелым оттенком розового, которые будут характеризовать обладательницу как смелую, энергичную, уверенную в себе. Могут составлять вечерний образ, праздничный, романтический. Лучше выбрать такие ткани, как тюль, органза, шифон.

• Лук «denim». Дань моде 90-х разрешает носить джинсовые платья на голое тело, а также сочетать такие платья с удлиненными пиджаками и высокими кожаными сапогами с широким голенищем. Желательно выбирать ткань синих оттенков, однотонную.

• Черно-белая геометрия. Платья контрастных цветов важно выбирать из легких тканей, прямых или каскадных фасонов. Топовыми считаются те расцветки, в которых преобладает черный цвет.

• Асимметрия. Модные платья такого типа в основном вечерние, праздничные, коктейльные. Отдавать предпочтение рекомендуется монохромным расцветкам из кружева, атласа.

Превосходная новость для любительниц всегда находиться в центре внимания – теперь можно носить блестящие платья не только вечером, но и днем! Теперь, чем больше блеска, тем лучше. Аксессуары к нарядам не менее искушенные: сумочки-брелоки, крупные цепи и браслеты, пояса-веревки. К слову, оптимальный ассортимент платьев, соответствующих актуальным модным трендам представлен в соответствующем каталоге на сайте Kasta.ua.

Еще один критерий самых модных платьев – это микродлина. Чем короче будет платье, тем более трендовым станет образ. Потому такие модные дома, как Yves San Loran, Chanel, Valentino, предлагают смелым модницам выбирать экстремальную длину платьев немного ниже бедра.

С чем носить?

Современные девушки не испытывают дефицита в украшениях и аксессуарах, которые смогут удачно подчеркнуть созданный образ. Тем более что модные платья сезона весна-лето 2020 лучше всего смотрятся с такими вещицами:

• поясные сумки, «бананки», сумки-брелоки;

• тканевые сапоги и полусапожки, высокие ботфорты из экокожи;

• шляпки-котелки, очки с круглыми и овальными линзами в пластиковой оправе;

• пиджаками в стиле 70-х;

• широкими ремнями.

Такие виды платьев, как «вестерн», что плавно перекочевали с 2019 года в 2020. Теперь их можно носить с кожаными укороченными куртками, рюкзаками и сумками с бахромой.

Девушки, которые желают прослыть «супер-модницами», должны придерживаться правил сочетания модных элементов. К примеру, теперь необходимо подбирать в тон обувь и головные уборы или сумки. При этом очки лучше выбирать черные или золотые. Конечно, современный мир отвергает любые правила, но в погоне за идеальным образом лучше прислушаться к мнению дизайнеров и модных специалистов.

Романтическая история «кружева»

Совсем недавно такой материал для пошива одежды, как кружево, считался вечерним вариантом или использоваться для отделки некоторых фасонов платьев, сарафанов, блуз, маек и нижнего белья. Теперь из кружева можно носить платья на утро, день и вечер.

Чтобы создать трендовый образ, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• выбирать насыщенные цвета;

• отдавать предпочтение однотонным расцветкам;

• комбинировать плотные ткани с кружевом;

• выбирать фасоны платьев с завышенной талией.

Несмотря на то, что синий цвет вошел в моду, в случае с кружевными платьями лучше отдать предпочтение красному или черному. Можно даже вспомнить некоторых представительниц большой украинской политики, активно использовавших кружево в своих нарядах.