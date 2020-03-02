Во Львовской области разыскивают подозреваемого в убийстве 22-летней девушки

Разыскиваемый выстрелил в голову 22-летней девушке, а также ранил очевидца, который бросился ей на помощь.

Во Львовской области полицейские разыскивают злоумышленника, подозреваемого в убийстве. Об этом на фейсбуке сообщила полиция Львовской области.

«На территории области продолжается полицейская спецоперация, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержания 56-летнего жителя Харьковской области, причастного к совершению этих преступлений», - говорится в сообщении.

1 марта около 21.25 полицейским поступило сообщение о том, что на улице Садовой в городе Пустомыты произошла стрельба, в результате чего ранены два человека - молодая девушка и мужчина.

«Проведенными мероприятиями было установлено, что около 21.00 на улице Садовой в Пустомытах 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца события, который бросился на помощь девушке. Злоумышленник скрылся на микроавтобусе «Фольксваген Т5»», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

На территории Львовской области введено полицейскую операцию, к розыску и задержанию злоумышленника задействованы работники всех подразделений полиции Львовщины без исключения, патрульные полицейские и сотрудники других служб.

Из-за полученного ранения девушка скончалась по дороге в больницу в «скорой», а 42-летний житель Пустомытовского района с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован.

Вскоре в лесном массиве между селами Навария и Поршна Пустомытовского района полицейские обнаружили микроавтобус, на котором скрылся злоумышленник.

Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику - пожизненное лишение свободы.

В полиции уточнили, что по подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается житель Харьковской области Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения.

Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одетый в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки. Полицейские также предупредили, что разыскиваемый может быть вооружен.

Напомним, в феврале в Ровно СБУ предотвратила заказное убийство гражданского активиста, который выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровненской и Житомирской областях. Для предотвращения убийства обстановку преступления имитировали.