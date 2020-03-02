Невдале “Вікно Овертона” для кримнашистів

Російські артисти, попри війну, продовжують їхати виступати в Україну. І навіть те, що вони виступали у окупованому Криму, або публічно підтримували його анексію не заважає їм сподіватися на те, що вони будуть збирати повні зали у Харкові, Одесі, Полтаві, Києві.

Починаючи з кінця минулого року почалась досі небачена хвиля анонсованих їх виступів. І мені довелось вже надіслати не один десяток заяв до СБУ та ДПСУ, щодо заборони в’їзду їм на територію України.

Фото: 24tv.ua

Першими, хто намагався відкрити “Вікно Овертона” були співачки гурту “Воровайки”, які нещодавно випустили пісню з назвою “Хохлы”. Цитувати її не буду, текст можна знайти в інтернеті.

Після скандалу, який розгорівся у соціальних мережах – вони майже одразу отримали заборону на в’їзд від СБУ. Проте, цей кейс не зупинив інших і за останні два місяця почалася навала “кримнашистів”. Такої кількості анонсованих виступів людей, які підтримали анексію Криму не було напевно ніколи.

Повний список тих, кому було заборонено в’їзд після “Воровайок”: Марат Башаров, Сергєй Колєсніков, Лариса Удовиченко, Валерій Сюткін, Олександр Сєров, Ідрак Мірзалізаде, Тетяна Арнтгольц, Григорій Антипенко, Єлєна Корікова, Павло Баршак, Ігор Ліванов, Михайло Поліцеймако, Віктор Логінов.

Це дуже нагадує сплановану провокацію ФСБ, аби посіяти розбрат серед пересічних українців.

Чи будуть продовжувати російські артисти, які свідомо порушували наше законодавство, надалі свої спроби організувати виступи на території України ми ще побачимо, проте, можна констатувати, що громадянське суспільство дає гідну відсіч.