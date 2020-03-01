Под Попасной погиб 33-летний боец 72-й бригады Игорь Гавриляк

Он был уроженцем Львовской области.

В Луганской области в воскресенье, 1 марта, погиб 33-летний боец 72-й бригады Игорь Гавриляк.

"Сегодня Львовщина потеряла своего защитника. В районе Попасной, что на Луганщине, погиб контрактник из 72-й бригады Черных запорожцев - Игорь Васильевич Гавриляк, 1986 года рождения", - написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

У него остались родители. Игорь Гавриляк стал 313 военнослужащим, уроженцем Львовской области, который погиб на войне.

Напомним, 29 февраля боевики на Донбассе активизировали обстрелы из тяжелой артиллерии. Противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил возле КПВВ "Марьинка", в результате ранения получили двое украинских военных.