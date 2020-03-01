Информации о пострадавших нет.

В Киеве на Соломенской площади в воскресенье произошел пожар в маршрутке. Об этом сообщает паблик "Киев оперативный".

Маршрутный автобус загорелся во время движения утром 1 марта.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано спасателями ГосЧС. Информации о пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в августе прошлого года возле станции метро "Лесная" сгорела маршрутка "Киев-Бровары". В феврале на въезде в Киев загорелся автобус с пассажирами. Огонь потушили патрульные, которые находились на блокпосту неподалеку.