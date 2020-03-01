Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
В Иране подожгли больницу, в которую собирались поместить инфицированных коронавирусом
В Иране подожгли больницу, в которую собирались поместить инфицированных коронавирусом
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

Информации о пострадавших нет.

В Киеве на Соломенской площади в воскресенье произошел пожар в маршрутке. Об этом сообщает паблик "Киев оперативный".

Маршрутный автобус загорелся во время движения утром 1 марта.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано спасателями ГосЧС. Информации о пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в августе прошлого года возле станции метро "Лесная" сгорела маршрутка "Киев-Бровары". В феврале на въезде в Киев загорелся автобус с пассажирами. Огонь потушили патрульные, которые находились на блокпосту неподалеку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также