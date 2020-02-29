В Украину не пустили главреда российского канала RTVI

Он не смог подтвердить цель поездки.

Главному редактору международного русскоязычного телеканала RTVi Алексею Пивоварову отказали в пересечении границы в аэропорту "Киев" ("Жуляны"). Об этом сам журналист написал в фейсбуке.

Пивоваров прилетел в Киев вечером 28 февраля.

Согласно документу, который выдали журналисту пограничники, Пивоварову отказали во въезде из-за того, что он не смог подтвердить цель поездки.

По словам главного редактора RTVI, при себе у него были все необходимые документы – приглашение, обратный билет и бронь жилья.

Напомним, в сентябре 2018 года телеканал RTVI попал под запрет в Украине за российскую пропаганду. Временное прекращения ретрансляции действует до 7 марта 2020 года.

Ранее пограничники не пустили в Украину контент-продюсера компании "Яндекс" и бывшего главного редактора издания "Афиша-Daily" Екатерину Дементьеву, она собирались читать в Киеве лекции о копирайтинге. Ранее женщина посещала оккупированный Крым.