Он пытался поставить на повестку дня снижение тарифов, при этом занял место секретаря горсовета.

В Мелитополе член фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко на заседании горсовета пытался поставить на повестку дня вопрос снижения тарифов за отопление.

Он хотел проникнуть в сессионный зал вместе со своими сторонниками, в результате чего дверь слетела с петли, пишет местное СМИ RIA-m.

Проникнув в зал, он занял место секретаря горсовета Романа Романова, освобождать его он отказался.

"Владимир Викторович, я прошу вас вести, как подобает народному депутату, а не вносить деструктив в проведение сессии. Вы ведете себя как нецивилизованный человек. Прошу покинуть место в президиуме, как того требует регламент, сесть в зал и согласно регламенту выступить, когда председатель даст вам слово", – обратился к парламентарию Романов.

После объявления начала сессии горсовета Крейденко, по словам журналистов, поднялся с кресла и подбежал к трибуне. После того, как ему преградили дорогу местные депутаты, нардеп закричал "Народного депутата защемили!". После этого он вскочил на стол.

Сессия горсовета продлилась 10 минут, вопрос тарифов на отопление не рассматривали.

Как пишут "Местные вести", кроме Крейденко и его сторонников на сессию пришли протестующие против продажи земли.

"Через Крейденко хотят донести возмущение сельчан таким законопроектом. Через Крейденко, потому что он является представителем президентской партии", – сообщили журналисты.

По словам корреспондента, во время потасовок в сессионном зале один из местных депутатов задел бутылку и облил бумаги Крейденко. В ответ на это парламентарий вылил ему воду на голову.

Фото: www.mv.org.ua

На странице Крейденко в Facebook сообщили, что нардеп пришел на сессии Мелитопольского горсовета, чтобы решить вопрос с тарифами.

"Депутаты местного совета заблокировали народного депутата и его сторонников, чтобы этот вопрос не поднимался на сессии горсовета. Сама сессия прошла с грубыми нарушениями регламента", – заявили в пресс-службе нардепа.

Напомним, в декабре после заседания парламентского Комитета по вопросам аграрной политики произошла драка. Столкновения произошли между депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцом и представителями ВО "Свобода".