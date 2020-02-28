На полигоне в Черниговской области из-за пожара пострадали военные

Ночью в пятницу на военном полигоне в Черниговской области сгорели две палатки. В результате пожара трое военных получили ожоги рук.

Об этом говорится на сайте Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"Возле пгт Гончаровское на территории 242 общевойскового полигона оперативного командования «Север» воинской части 3321 Министерства обороны Украины в 02:00 28 февраля произошел пожар двух военных палаток УСБ-56. Огнем уничтожены палатки. Причина и ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении.

Огонь потушили собственными силами без привлечения спасателей ГосЧС.