Люди протестуют против присоединения к Львовской ОТГ.

В пятницу, 28 февраля, около 50 жителей села Сокольники и примерно такое же количество жителей села Гамалеевка возле Львова перекрыли въезды в город.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на патрульную полицию.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

Дорогу в Сокольниках перекрыли около 10:00, таким образом люди решили выразить несогласие с идеей присоединения к Львовской объединенной территориториальной громаде в рамках реформы децентрализации. Люди ходили по пешеходному переходу, время от времени пропуская по несколько автомобилей. В 12:10 акция завершилась.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

Одновременно с жителями Сокольников дорогу перекрыли жители села Гамалеевка, которое находится с противоположной стороны от города. Они выразили протест против присоединения существующей Мурованской ОТГ ко Львову.

"Около 40-50 человек ходят по пешеходному переходу, пропускают спецтранспорт, маршрутные транспортные средства и автомобили с детьми", - сказала пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Рыбий.

Протестующие заявляют, что перекрывать дорогу будут в течение дня, но каждые полчаса будут пропускать автомобили.

Протесты начались после того, как Львовская ОГА направила в Кабмин перспективный план формирования ОТГ, которым предлагается создать "большой Львов". Объединенная Львовская ОТГ должна включать в себя, кроме Львова, еще 15 городов и сел. В частности, во Львовскую ОТГ должны войти город Дубляны, села Грибовичи, Гряда, Малехов.