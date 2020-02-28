Оккупанты распространяют фейки, что военные ООС намерены обстрелять жилые кварталы, - штаб ООС

После таких сообщений, на спецучастках оккупанты провоцируют военных на выстрелы, снимают об этом постановочные видео и транслируют их в СМИ.

Российско-оккупационные войска в СМИ, подконтрольных оккупантам распространяют фейки, что военные ООС готовятся обстрелять населенные пункты находящихся на территории, временно контролируемой террористами. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

"Российская оккупационная власть продолжает вести информационную войну против Украины и не прекращает попытки дискредитировать украинских защитников из состава Объединенных сил, создавая фейковые сообщения и размещая их на своих информационно-пропагандистских ресурсах. Так, регулярно пророссийские СМИ, функционирующие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, распространяют информацию о якобы подготовке подразделений Объединенных сил к обстрелам населенных пунктов, находящихся на территории, временно контролируемой российскими оккупационными войсками", - сказано в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что обвинения оккупантов являются очередным проявлением мощной информационной кампании с целью дискредитации и обвинения подразделений ООС в нежелании соблюдать Минские договоренности.

Отмечается, что обычно после таких обвинений противник прибегает к вооруженным провокациям на отдельных участках и снимает постановочные видеоматериалы, чтобы дискредитировать украинских воинов.

"Подчеркиваем, что российские оккупанты на постоянной основе применяют запрещенную общепринятыми правилами ведения боевых действий тактику действий: противник специально размещает вооружение среди жилого сектора населенных пунктов, расположенных на временно оккупированной территории Украины, и оттуда открывает огонь по позициям украинских военных, таким образом пытаясь спровоцировать подразделения объединенных сил на огневой ответ", - сообщают в штабе.

Кроме того, в последнее время оккупанты присылают украинским защитникам на линии столкновения лживые провокационные смс-сообщения.

В штабе ООС также подчеркнули, что украинские защитники продолжают придерживаться Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми. Адекватный огонь на прицельные обстрелы российско-оккупационных войск ведется исключительно при возникновении угрозы жизни и здоровью украинских воинов и только при подтверждении отсутствия в секторе огня гражданских мирных жителей и важной для местного населения инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.