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Участки Окружной дороги в Оболонском и Голосеевском районах Киева передали на баланс города

Теперь участки этих дорог будет обслуживать "Киевавтодор", вместо "Укравтодора".

Участки Окружной дороги в Оболонском и Голосеевском районах Киева передали на баланс города
Фото: bigkiev

Столица приняла на баланс города участки Окружной дороги, в Оболонском и Голосеевском районах Киева, которые ранее обслуживал Укравтодор. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на зама главы администрации Александра Густелева.

Теперь участки этих дорог будет обслуживать коммунальное предприятие «Киевавтодор».

«На баланс города передаются участки в Оболонском и Голосеевском районах. Это часть ул. Минского и дорога от ул. Академика Заболотного к Столичному шоссе», - отметил Густелев.

В КГГА также напомнили, что на всех участках, которые были на балансе столицы, проведены капитальные ремонты. В частности, на ул. Заболотного, Одесской площади, участок Окружной дороги от поворота на Вишневое до развязки с ул. Победы, просп. Палладина.

«Соответствующий капитальный ремонт ожидает и участки, которые были на балансе Государственного агентства автомобильных дорог, а теперь будут обслуживаться подразделениями КК «Киевавтодор», - добавил замглавы КГГА.

Напомним, 25 февраля главу КК «Киевавтодор» Александра Густелева назначили заместителем главы КГГА.

27 февраля, Укравтодор представил интерактивную карту, на которой водители смогут в режиме реального времени оставлять жалобы на состояние дорог. Ее основной задачей является предоставление актуальной и достоверной информации о дорогах государственного значения.

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