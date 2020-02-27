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Киев переименовал парк Островского в честь украинского поэта Зерова

Николай Зеров был расстрелян в 1937 году.

Киев переименовал парк Островского в честь украинского поэта Зерова
Фото: kievzelenbud.com

Киевская городская государственная администрация переименовала парк имени советского писателя Николая Островского в Соломенском районе столицы в "Парк имени Николая Зерова".

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Николай Зеров - украинский поэт, литературовед, литературный критик, полемист, лидер "неоклассиков", мастер сонетной формы и переводчик античной поэзии. В 1936 году его отправили в ссылку на Соловки, а в 1937 году - расстреляли.

Данный парк расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Он был заложен в 1961 году, его площадь - 4,11 га.

Николай Островский - советский писатель, автор романа "Как закалялась сталь". В 1971 году в парке был установлен памятник Островскому, который был демонтирован в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их деятельности".

Напомним, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретив их пропаганду и символику. Закон запрещает публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.

В рамках декоммунизации в Украине были переименованы более тысячи населенных пунктов и более 51 тысячи улиц, площадей, скверов (по состоянию на конец 2016 года). Также были демонтированы несколько тысяч памятников и памятных знаков, в том числе более 1300 - установленных в честь Ленина.

В июле прошлого года возле Конституционного суда в Киеве прошла акция протеста против возможной отмены декоммунизации.

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