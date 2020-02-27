Волкер обвинил Макрона в заигрывании с Путиным

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал, какими, на его взгляд, интересами руководствуются Германия и Франция в процессе переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина, Россия).

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Насколько я знаю, сейчас обсуждается проведение Саммита в апреле. Но посмотрим. Итак, по Германии и Франции. Немецкая сторона, по-моему, добросовестно стремится продолжать процесс, и выражает сбалансированную точку зрения, работая над тем, чтобы усилить прогресс в имплементации Минска. Франция, по моему мнению, сосредоточена больше на гуманитарных аспектах, заявив, что именно это должно быть приоритетом", - отметил Волкер.

Он также заявил, что откровенные политические заигрывания президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным могут привести к ослаблению давления на Россию, которая до сих пор сохраняет вооруженную агрессию против Украины.

"Совсем недавно мы увидели, как президент Макрон делал "увертюры" в адрес президента Путина. Думаю, это является частью его стремления усилить свою лидерскую роль в Европе, особенно в то время, когда роль канцлера Ангелы Меркель и ХДС (Христианско-Демократического Союза, - ред.) в Германии снижается", - сказал Волкер.

Он подчеркнул, что такая "подвешенная" ситуация для Украины может привести к тому, что международное давление на Россию снизится. В то же время, Волкер признал, что частично ситуация осложняется отсутствием активной позиции со стороны Вашингтона в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта РФ и Украины.

"Итак, я считаю, что для Украины ситуация "подвешенная", которая может в конечном итоге привести к тому, что давление на Россию несколько уменьшится. Очевидно, это усиливается и тем, что США в течение нескольких месяцев не были очень активным игроком. Впрочем, надеюсь, что после визита госсекретаря Майкла Помпео (в Киев, - ред.) мы увидим восстановление участия Соединенных Штатов и их вовлечение в этом процессе в поддержку Украины. По моему мнению, это поможет компенсировать равновесие", - добавил Волкер.

Напомним, Макрон во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что Запад слабеет и призвал разработать новую политику в отношении России. При этом он подчеркнул важность партнерства с США.

Ранее президент Франции сделал несколько скандальных заявлений о том, что врагом НАТО является терроризм, а не РФ и призвал Альанс к более тесному взаимодействию с Россией. Так, в интервью британскому изданию The Economist, Макрон заявлял о "смерти мозга" НАТО и призвал Европу "проснуться". При этом, в 2017 году Макрон заявлял, что "агрессором на востоке Украины является Российская Федерация, и это - общеизвестный факт".

О том, что новый саммит "нормандской четверки" должен пройти в апреле в Берлине, президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились на встрече в Париже. 15 февраля Макрон эту договоренность подтвердил.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что еще нет ясности в каком месяце может пройти встреча. Он говорил, что этот вопрос еще обсуждается. 26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый саммит в "нормандском формате" может состояться после выполнения решений предыдущего саммита, а именно закрепления в законодательстве Украины "особого статуса Донбасса".