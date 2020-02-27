Мэр Новограда-Волынского Виктор Весельский ушел в отставку.

Об этом он объявил в четверг на заседании городского совета.

"Обращаюсь к вам, депутатам Новоград-Волынского городского совета, с личным заявлением о сложении мной досрочно полномочий городского председателя по состоянию здоровья. Заявление написано собственноручно сегодня утром без всякого давления", - сказал 63-летний Весельский.

Весельский был мэром Новограда-Волынского с конца 2015 года. Баллотировался от "Блока Петра Порошенко - Солидарность" и набрал 54,1% голосов.

До этого был помощником президента Национальной академии медицинских наук. По словам Весельского, на эту должность он и вернется.

"Я возвращаюсь в Киев, в Национальную академию медицинских наук. С 10 числа я должен выйти на должность помощника президента академии, буду завершать свою докторскую диссертацию. И очень буду стараться помочь всем тем, кто будет нуждаться в медицинской помощи. Завтра приглашаю всех на бокал шампанского в 12:00 в конференц-зале. Честь имею", - сказал Весельский, после чего покинул сессионный зал.

И.о. мэра станет секретарь городского совета Елена Пономаренко.