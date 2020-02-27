На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
ГлавнаяПолитика

Мэр Новограда-Волынского ушел в отставку

Весельский покинул должность по состоянию здоровья.

Мэр Новограда-Волынского ушел в отставку
Фото: zhitomir.info

Мэр Новограда-Волынского Виктор Весельский ушел в отставку.

Об этом он объявил в четверг на заседании городского совета.

"Обращаюсь к вам, депутатам Новоград-Волынского городского совета, с личным заявлением о сложении мной досрочно полномочий городского председателя по состоянию здоровья. Заявление написано собственноручно сегодня утром без всякого давления", - сказал 63-летний Весельский.

Весельский был мэром Новограда-Волынского с конца 2015 года. Баллотировался от "Блока Петра Порошенко - Солидарность" и набрал 54,1% голосов.

До этого был помощником президента Национальной академии медицинских наук. По словам Весельского, на эту должность он и вернется.

"Я возвращаюсь в Киев, в Национальную академию медицинских наук. С 10 числа я должен выйти на должность помощника президента академии, буду завершать свою докторскую диссертацию. И очень буду стараться помочь всем тем, кто будет нуждаться в медицинской помощи. Завтра приглашаю всех на бокал шампанского в 12:00 в конференц-зале. Честь имею", - сказал Весельский, после чего покинул сессионный зал.

И.о. мэра станет секретарь городского совета Елена Пономаренко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также