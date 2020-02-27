54 депутата обжаловали в Конституционном Суде закон о верификации соцвыплат

54 депутата Верховной Рады во главе с Натальей Королевской и Василием Нимченко обжаловали в Конституционном Суде верификацию соцвыплат по закону, принятому в декабре 2019 года.

Об этом говорится на сайте КСУ.

Главной претензией депутатов является то, что он предусматривает обработку конфиденциальной информации без согласия лица. Согласно Конституции Украины, это допускается только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Депутаты считают, что принятый закон не отвечает "легитимной цели, которая бы разрешала сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о человеке без его согласия".

Они указывают на то, что в 2017 году верификация жилищных субсидий нашла только 3,1 млн гривен нарушений из общей суммы в 71 млрд гривен. "То есть экономический эффект от верификации жилищных субсидий в 2017 году (без данных за 2 месяца) составил только 0,004% от расходов на эти цели", - сказано в представлении.

Также в представлении говорится, что закон не раскрывает полномочия Минфина по верификации, не определяет ее порядок и не конкретизирует весь перечень государственных выплат, которые могут быть предметом верификации. Это противоречит принципу правовой определенности.

Поэтому депутаты просят признать неконституционными связанные с верификацией положения в 12 законах.

Под представлением подписались депутаты пророссийской партии ОПЗЖ и "Батькивщины", включительно с Юлией Тимошенко.

Напомним, процесс верификации соцвыплат начался еще в декабре 2015 года, когда Минфину дали допуск к банковской тайне, но без особого успеха из-за конфликта между министерствами и проблем с разрозненностью государственных реестров.

В 2018 году Конституционный суд временно запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат, в связи с чем пришлось менять редакцию одного из пунктов Бюджетного кодекса.

В конце 2019 года Верховная Рада приняла новый закон о верификации пенсий и других государственных выплат.