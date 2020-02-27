«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
ГлавнаяПолитика

Украина начала с Британией визовый диалог

Страны обсуждают свободную торговлю и сотрудничество. 

Украина начала с Британией визовый диалог
Фото: МИД

Украина начала переговоры с Великобританией о визах, политическом сотрудничестве, в частности о свободной торговле. Об этом сказано на фейсбуке Министерства иностранных дел.

«Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании по двухстороннему соглашению по политическому сотрудничеству, свободной торговле и партнерству. Ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог», - сказано в сообщении МИДа. 

Напомним, в январе 2020 года сообщалось, что Украина и Великобритания через год намерены начать переговоры относительно безвизового режима между странами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также