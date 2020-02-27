Украина начала с Британией визовый диалог

Украина начала переговоры с Великобританией о визах, политическом сотрудничестве, в частности о свободной торговле. Об этом сказано на фейсбуке Министерства иностранных дел.

«Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании по двухстороннему соглашению по политическому сотрудничеству, свободной торговле и партнерству. Ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог», - сказано в сообщении МИДа.

Напомним, в январе 2020 года сообщалось, что Украина и Великобритания через год намерены начать переговоры относительно безвизового режима между странами.