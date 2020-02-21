Злоумышленник оформил гражданство РФ и, вероятно, скрывается от закона в Крыму.

В Житомирской области СБУ блокировала незаконную добычу песка на территории одного из лесных агрохозяйств. Убыток государству оценили на 14 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Весной в 2015 году Житомирский облсовет передал 40 гектаров земель госпредприятия «Коростышевский гослесхоз АПК» в пользование местной добывающей фирме. В свою очередь, предприятие начало разработку недр с грубым нарушением процедуры оформления разрешительных документов, после чего прокуратура обжаловала решение облсовета.

Высший административный суд в начале 2016 года удовлетворил ходатайство прокуратуры и вернул участок в собственность коммунальному предприятию «Житомироблагролес».

Несмотря на запрет, добывающая компания продолжила незаконную разработку недр. С применением тяжелой экскаваторной техники, дельцы сняли почвенный покров на участке более полгектара, обстроив стихийный карьер глубиной 3 метра.

Фото: СБУ

Инициированные экспертизы показали, что за это время злоумышленники успели незаконно добыть 25,5 тысячи кубических метров песка, в результате чего государству причинен ущерб на более чем на 13,5 миллионов гривен.

Экологи также подтвердили, что земельный участок претерпел необратимый вред и не подлежит восстановлению.

В рамках уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 239-1 (незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель), ст. 254 (безхозяйственное использования земель), ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины, директору этого предприятия сообщили о подозрении.

СБУ намерена объявить его в розыск, поскольку, по данным следствия, во избежание ответственности перед законом, он приобрел гражданство РФ и теперь скрывается во временно аннексированном Крыму.

Напомним, 10 декабря депутату местного совета Киевской области сообщили о подозрении в незаконной добыче и продаже песка в особо крупных размерах.

Вероятно, он завладел более 579 тыс. тоннами песка со дна озера в Дарницком районе Киева в 2017 - 2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию.

Экспертиза подтвердила нанесение такими действиями ущерба территориальной общине города Киева на сумму почти 32,5 млн гривен.