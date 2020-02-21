Збараж. Місто, що дало Притулу

Збараж — історичне місто в 25 км від Тернополя, засноване не пізніше 1211 року. Відоме, що своїм замком, костелом, горілчаним заводом (на жаль, я не потрапив на екскурсію) і шоуменом-волонтером Сергієм Притулою.

До Збаража найзручніше їхати з Тернополя приміським поїздом на Ланівці, який ходить двічі на день, або автобусами з автостанції. Особисто я туди вибрав поїзд, а назад мене вже підвезли. Їхати - хвилин 40.

Перше, що трапляється на дорозі від вокзалу — кладовище зі старими плитами та надгробками. На любителя. Але якщо вам таке цікаво, варто прогулятися по кладовищу і подивитися, як раніше ховали людей.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Наступна пам'ятка після кладовища - колишній Тринітарський костел 1758 року. Зараз це Успенська церква ПЦУ з новішою дзвіницею.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Майже в центрі розташувався відоміший костел бернардинців. Коли я був у місті, він був зачинений. Костел ім. Святого Антонія з Падуї та монастир бернардинців знаходяться в центрі міста. Збудований в стилі бароко, храмовий комплекс є пам'яткою архітектури ХVІІ - XVIII століть. Поруч є парк та має бути синагога, але я її не знайшов. На жаль.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Одразу навпроти знаходиться кафе "Вікторія", яке мене справді вразило. Таких цін на їжу я давно не бачив! Хіба що на залізниці. Щоправда, місцеві розповідають, що у закладі продають палений алкоголь, та й дітям начебто його продають. Я в той день не пив — нічого не можу про це сказати.

Над містом височіє Збаражський замок. Туди піднімаєтесь по стежці через парк до замку. Вартість квитків: дорослий — 80, студентський — 30 гривень. Розрахунок, звісно, лише готівкою. В замок потрібно однозначно йти, а дехто рекомендує ще й брати з собою екскурсовода. Коли я був в замку, там проходила виставка макетів зброї, дерев'яних церков і картин. Тому я залип тут на годину-дві, що і вам раджу зробити.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Окремо виділю — у Збаражі сортують сміття. І це круто!

Фото: Олександр Рудоманов

І звісно громадський туалет. Круто, коли у місті є туристам куди сходити і не потрібно питати в кафе чи шукати кущі. До речі, по всьому центру є відповідні вказівники.

Фото: Олександр Рудоманов

А ще у Збаражі є гноми, скульптури з дерев та інші цікавинки!