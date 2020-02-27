Фото: Катерина Петренко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала адвокатам бывшего народного депутата Александра Дубового в удовлетворении апелляционной жалобы.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Катерина Петренко

Фото: Катерина Петренко

Защита просила отменить постановление следственного судьи о залоге в размере почти 16 миллионов гривен и не применять никаких мер пресечения.

По версии следствия, Дубовой - организатор и инициатор коррупционной аферы по завладению 92 миллионами гривен путем покупки одесского завода-банкрота "Краян" по заведомо завышенной стоимости в два раза. По словам прокурора, именно Дубовой обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову и убедил его вступить в сговор, ввести в заблуждение депутатов горсовета и провернуть коррупционную схему.

Фото: Катерина Петренко

Как сообщил прокурор Валентин Мусияка, детективы НАБУ нашли в столичном офисе Дубового во время обыска в 2017 году более 250 документов, касающихся хозяйственной деятельности "Краяна". Эти документы, по мнению прокурора, доказывают, что подозреваемый руководил и искусственным банкротством краностроительного предприятия, и перепродажей админздания.

На заседании адвокаты говорили о неумеренность залога, который Дубовому удалось оплатить благодаря тому, что его жена взяла кредит в размере 11 млн гривен. По мнению защиты, теперь супруга не могут оплатить кредит, поскольку по инициативе САП ее имущество арестовали. При этом прокурор заявил, что супруги "имеют достаточное имущественное состояние".

Также адвокат в своей жалобе ссылался на приговор Малиновского райсуда Одeсы от 4 июля 2019 года, оправдавший Труханова и восьмерых фигурантов. Адвокат считает, что Дубовой невиновен, поскольку суд установил, что сговора и преступного умысла нe было. Приговор ещe нe вступил в силу и оспаривается в Апeляцийной палате ВАКС.

Кроме того, адвокат Никита Нуралин рассказал, что обыск в 2017 году состоялся в офисе адвокатского объединения, которое якобы не принадлежит Дубовому, как и найденный там телефон. Однако прокурор эту информацию опроверг.

"Был изъят тeлeфон Дубового, в котором также найдены докумeнты относительно" Краяна", черновые записи по внешнему рeмонту здания. Отмечалось, что на это необходимо 10 млн гривен. Найдена также переписка его с Бабeнко, адвокатами об отмене ареста на средства, за которые купили завод. Также было незаконное влияние на судей, в результате чего уволили судью Кизюн. Подозрение обосновано", - сообщил прокурор.

Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов и оставила в силе залог в размере почти 16 миллионов гривен.

Напомним, в деле по завладению более 92 млн гривен из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода "Краян" по вдвое завышенной цене в 2016 году появилось четверо подозреваемых: экс-депутат Килийского райсовета Одесской области Анатолий Коломиец, депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, экс-нардеп Александр Дубовой и помощницы мэра Одессы Геннадия Труханова Алена Попова.

31 января Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 15, 7 млн грн экс-нардeпу Дубовому. 3 февраля залог за него был внесен.