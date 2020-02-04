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За подозреваемого в деле завода "Краян" экс-нардепа Дубового внесли 15,7 млн залога

Вся сумма была внесена 3 февраля. 

За подозреваемого в деле завода "Краян" экс-нардепа Дубового внесли 15,7 млн залога
Фото: Макс Левин

За экс-нардепа Александра Дубового, который подозревается в завладении средствами во время продажи завода "Краян", внесли залог в размере 15 700 000 гривен. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на слова спикера Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольги Постолюк.

"За него внесли залог", – сказала она.

Постолюк уточнила, что 15,7 миллионов гривен внесли 3 февраля. 

Напомним, в деле по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода "Краян" по вдвое завышенной цене в 2016 году появилось четверо подозреваемых: экс-депутат Килийского райсовета Одесской области Анатолий Коломиец, депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, экс-нардеп Александр Дубовой и помощницы мэра Одессы Геннадия Труханова Алена Попова.

31 января Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 15, 7 млн грн экс-нардeпу Алeксандру Дубовому по делу одесского завода "Краян". Ему инкриминируют организацию коррупционной аферы. 

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