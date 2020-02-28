В рамках "Большой стройки" в Одесской области появятся новые школы и детсады, – координатор программы Голик

Координатор Национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик сообщил, что в Одесской области, в пгт Авангард и Беляевке появятся новые объекты для образовательной сферы. На своей странице в Facebook он опубликовал фото и видео строящегося детского сада и школ в этих населенных пунктах.

Голик отметил, в частности, строительство детского сада в Авангардовской ОТГ Одесской области.

«Организовалась ОТГ и началась игра в SimCity в режиме реального времени. На пустыре строится детский садик на 190 мест. 45 млн грн на строительство этого садика должно быть профинансировано в этом году из Государственного Фонда Регионального Развития. Более чем актуальное строительство для ОТГ, которая развивается и планирует укрупняться», - заявил он.

В пгт Авангард также ведется строительство старшей школы на 240 мест. Начальная школа в населенном пункте есть, но дети постарше вынуждены ездить в школы в Одессу и в Беляевский район.

«Порядка 24 млн грн на строительство этой школы в этом году должно быть профинансировано из Государственного Фонда Регионального Развития», - заявил он.

Также активно проходит реконструкция школы №2 в Беляевке на Одещине.

«В школе 542 учащихся. Две смены. Реконструкция школы сделает возможным обучение всех детей в одну смену. Один корпус построен в 1897 году. Второй в 60-х годах прошлого столетия. Сейчас здесь строится новый корпус где будут классы и актовый зал, которого в школе нет», - сообщил координатор программы «Большая стройка».

Ранее Юрий Голик заявил, что решением правительства утверждены 206 объектов в рамках Национальной программы «Большая Стройка». Эти объекты будут финансироваться из Государственного Фонда Регионального Развития.