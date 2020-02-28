Винницкий облсовет объявил тендер на закупку 99 спецавтомобилей для медучреждений за 53,5 млн гривен

Срок поставки авто - до 31 декабря 2020 года.

Винницкий облсовет объявил тендер на закупку 99 легковых специализированных автомобилей на базе Renault Duster (или эквивалент) для медучреждений с ожидаемой стоимостью 53,46 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные на портале публичных электронных закупок ProZorro.

Тендер объявило коммунальное предприятие "Авторемонтная база учреждений здравоохранения Винницкого областного совета". Автомобили будут использоваться, в том числе в сельской местности.

Количество сидений в автомобиле (кроме водительского) не должно превышать восьми, максимальная скорость - не менее 170 км/час, стандарт по выбросам в атмосферу - EURO 6.

Гарантия на автомобили должна составлять не менее 3 лет, ограничение гарантии по пробегу - не менее 100 тыс. км. Конечный срок подачи предложений - 2 апреля, аукционы запланированы на 8 мая.

Срок поставки - до 31 декабря 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на ProZorro Одесская таможня продаст 9 тонн одежды секонд-хенд и трактор для сельскохозяйственных работ. Стартовая цена 9 тонн одежды – 97 000 гривен. Стартовая цена трактора YTO-ME354 – 37 000 гривен.