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Двое депортированных из Швеции граждан Грузии устроили дебош в аэропорту "Борисполь"

Теперь им запретили въезд в Украину.

Двое депортированных из Швеции граждан Грузии устроили дебош в аэропорту "Борисполь"
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники запретили въезд в Украину на три года двум депортированным из Швеции гражданам Грузии, которые устроили дебош в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Иностранцы возвращались транзитным рейсом "Стокгольм-Киев-Тбилиси". Ожидая своего рейса, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот осуществляли неповиновение законным требованиям охранников границы", - говорится в сообщении.

Пограничники были вынуждены прибегнуть к силовым действиям и задержать дебоширов. Так, сейчас на граждан Грузии составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.185-10.

"Кроме этого, из-за своих действий грузины получили и по запрету на въезд в Украину сроком на три года", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее в "Борисполе" алиментщик набросился на пограничников из-за отказа выпустить его в Дубай.

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