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Алиментщик набросился на пограничников в "Борисполе" из-за отказа выпустить его в Дубай

Мужчина требовал компенсацию и угрожал "навалить кучу".

Сотрудники Государственной пограничной службы вечером 1 января задержали мужчину, который набросился на них из-за отказа в пересечении границы в связи с долгами по алиментам.

Об этом говорится на сайте ГПСУ.

Мужчина собирался вылететь в Дубай, но во время прохождения паспортного контроля на него сработала база данных об ограничении на выезд за границу.

Фото: dpsu.gov.ua

36-летнего мужчину завели в служебное помещение, где он начал оскорблять и угрожать пограничникам.

"Кто мне оплатит [...] тысяч гривен компенсации? Я вам устрою, я вам тут такое устрою! Вы тут ****ете в своем порту. Я вам тут сяду кучу навалю, г*****ы", - заявил мужчина, которого снимали на камеру.

Мужчину пыталась успокоить его спутница, но в конце концов он с пожеланиями "всем сдохнуть" потянулся к одному из пограничников, за что его скрутили и задержали.

На мужчину сложили протокол по ст.185-10 Кодекса Украины об административных правонарушения - злостное неповиновение.

По данным ГПСУ, в базах данных пограничников сейчас находится около 120 тысяч человек, которым исполнительные службы ограничили выезд за границу из-за неуплату алиментов.

Напомним, что в начале 2018 года в Украине вступил в силу закон, который ужесточает наказание за неуплату алиментов.

Запрет на выезд за границу может вводиться, когда задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за полгода. После выплаты алиментов ограничение снимается.

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