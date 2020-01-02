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На Днепровском металлургическом комбинате погиб рабочий

Проводится расследование.

На Днепровском металлургическом комбинате погиб рабочий
Архивное фото

В четверг, 2 января, на Днепровском металлургическом комбинате (ДМК, Каменское, Днепропетровская область) погиб рабочий.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

"2 января около 00:55 на территории доменного цеха обнаружен работник подрядной организации (1963 года рождения) без признаков жизни. Предприятие классифицировало случившееся как "несчастный случай со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

Проводится расследование.

Напомним, Днепровский МК - один из крупнейших металлургических комбинатов Украины. Входит в состав корпорации ИСД. Корпорация ИСД более чем на 50% принадлежит группе инвесторов (предположительно аффилированных с российским ВЭБ). Миноритарными акционерами являются Сергей Тарута и Олег Мкртчан. Корпорация контролирует металлургические предприятия в Украине, Польше и Венгрии.

В марте 2017 года ДМК остановился  из-за прекращения поставок кокса и дефицита оборотных средств. В июле того же года ДМК возобновил работу после простоя.

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