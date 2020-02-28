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Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий ключевых каналов

Для социально незащищенных слоев населения создадут специальные спутниковые пакеты. 

Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий ключевых каналов
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и представители медиагрупп договорились обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных каналов. Это должно произойти до 16 марта, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Мы очень хотим, чтобы это была действительно международная версия. Очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", – отметил Зеленский.

Операторы спутникового ТВ Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонентской платой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом они смогут смотреть закодированные каналы. 

Помимо этого, Зеленский предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" до 4 марта изменить модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым ТВ и облегчит доступ населения к телевещанию. Также провайдер должен до 1 мая обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктов. 

Владимир Зеленский отметил, что вопрос вещания касается не только бизнеса медиагрупп, а и стратегической защиты информационной безопасности Украины. 

"У нас большое количество писем и тысячи звонков в Офис президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодировки и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль линии разграничения и временно оккупированных территорий", – заявил он.

По словам президента, из-за этого альтернативой украинскому вещанию стали российские телеканалы.

Напомним, 29 января медиахолдинги 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и "Медиа Группа Украина" закодировали 23 телеканала, вещающие со спутника.

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