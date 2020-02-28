Суд рассмотрит иск о полномочиях Зеленского назначать врио главы ГБР

Окружной административный суд Киева открыл производство о возможном неправомерном назначении Ирины Венедиктовой на должность временно исполняющей обязанности директора ГБР. Об этом сказано на фейсбуке суда.

Истец Олег Шрам просит суд признать отсутствие полномочий у президента Владимира Зеленского назначать врио директора ГБР. Суд постановил рассмотреть дело по правилам упрощенного искового производства.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы ГБР и своим указом №961/2019 он назначил временную исполняющей обязанности главы ГБР Ирину Венедиктову.

Ее первым заместителем стал Александр Бабиков, который был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича. Бабиков пытался опровергнуть информацию об этом, однако заявление замглавы ГБР о том, что он не был адвокатом Януковича, опровергли документами.

13 февраля сообщили о новых доказательствах, что Бабиков был адвокатом Януковича.

Кроме того, журналисты bihus.info выяснили, что Александр Соколов, который также выиграл конкурс на должность замдиректора ГБР, связан с его главой, Ириной Венедиктовой через свою жену, Анну Соколову.

Венедиктова официально была советницей предприятия, от которого получала доход Соколова. Журналисты предположили, что конкурс на заместителей главы ГБР был проведен так, что его победителями стали предопределенные лица.

Ранее в партии "Голос" заявляли, что партия "Слуга народа" не удержалась от соблазна поставить под полный контроль избрание руководителя ГБР.

В ОАСК поступало два иска с просьбой аннулировать назначение заместителей главы ГБР.