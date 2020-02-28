На аттестацию в новую прокуратуру зарегистрировались 3697 региональных прокуроров

Они должны пройти два тестирования и собеседование.

Для прохождения первого этапа переаттестации в новую прокуратуру зарегистрировались 3697 региональных прокуроров из всех областей Украины, АР Крым и военных прокуратур.

Аттестация является следующим этапом реформы прокуратуры, которая стартовала в прошлом году и предусматривает создание Офиса генпрокурора и добора в него сотрудников "вне системы". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

"В рамках реформы прокуратуры мы успешно аттестовали прокуроров ГПУ, запустили работу Офиса генпрокурора, идет добор 100 новых прокуроров в Офис. Мы начинаем аттестацию прокуроров региональных прокуратур, потому что общество ожидает от прокуроров всех уровней порядочности, профессиональности и результатов – подозрений, направленных в суд дел", – отметил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Процесс аттестации одинаков для всех прокуроров. Он состоит из трех этапов: теста на знание законодательства, теста на общие способности и собеседования с кадровой комиссией.

Два первых этапа пройдут в Киеве со 2 по 5 марта, прокуроры одной прокуратуры будут сдавать тест в разные дни. Те, кто сдал тест на знание законодательства минимум на 70 баллов, будут допущены к следующему этапу. Все, кто справится и с ним, отправятся на финальное собеседование.

Кадровые комиссии, которые будут беседовать с кандидатам, возглавили заместители генпрокурора Виктор Чумак и Виталий Касько. Планируется создание еще 10 комиссии.

Помимо этого, допущенных к третьему этапу прокуроров будут проверять на порядочность – соответствие расходов и имущества его и членов семьи, соответствие поведения требованиям профессиональной этики.

Напомним, на аттестацию в Офис генпрокурора подались 1339 прокуроров, однако все этапы тестирования прошли только 610. Кроме этого, в ряды ОГП набирали работников не из прокурорской системы.