Прокуратура открыла дело из-за растраты средств в Институте рака

Прокуратура Киева открыло дело по факту растрат при закупках должностными лицами Национального института рака.

В пресс-службе прокуратуры Киева отмечают, что должностные лица Института рака могли осуществлять госзакупки в обход ProZorro.

"Так, согласно информации, обнародованной в СМИ народным депутатом Украины, руководство Национального института рака в обход процедуры открытых торгов заключает прямые договоры на закупку продуктов питания с "нужными! поставщиками. При этом стоимость тендеров составляет до пороговую сумму 199 тыс. гривен с целью избежания проведения онлайн-аукционов через систему ProZorro, как того требует закон", - говорится в сообщении.

По данному факту столичной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, что 25 октября МОЗ огласил результаты аудита в Институте, в ходе которого были обнаружены многочисленные нарушения, и передал результаты правоохранителям

Детально о ситуации в Национальном институте рака читайте в нашем материале Розтрата, тендер і хабар. Що відбувається в Інституті раку а также Інститут раку. Пошуки винного