Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд Кличко

Бюджетные деньги на пиар-проект использовать не будут.

Постоянная комиссия Киевгорадминистрации по привлечению инвесторов поддержала проект сооружения флагштока государственного флага Украины на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" за счет мецената.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Этим меценатом будет благотворительный фонд "Будущий Киев", бенефициарами которого являются мэр Киева Виталий Кличко и его бывший первый заместитель Игорь Никонов.

После строительства флагшток перейдет в собственность территориальной громады.

Напомним, что Кличко впервые публично высказал желание установить в Киеве гигантский флаг еще в 2017 году. Он говорил, что "главный, самый большой флаг нашего государства" возле чаши Вечного огня в Киеве будет открыт ко Дню флага 23 августа 2018 года.

Планировалось что стальной флагшток будет высотой 75 м, размер флага - 12,5 м на 19 м. Общий вес металлической конструкции флагштока будет составлять 85 тонн. Абсолютная высота флага с учетом утеса, на которой его должны были установить, - 247 метров. Это примерно на 40 метров ниже, чем колокольня Киево-Печерской лавры.

Стоимость работ оценивалась в 47,5 млн гривен, был даже объявлен тендер, но в феврале 2018 года его отменили по причине отсутствия дальнейшей необходимости в закупке работ.

В августе 2018 года самый большой флаг Украины установили в Днепре. Его размер - 12 на 18 метров, высота флагштока - 72 метра.