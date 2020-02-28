Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения из-за строительства дороги (обновлено)
На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения из-за строительства дороги (обновлено)
Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
В Сирии погибли более 30 турецких военных (обновлено)
В Сирии погибли более 30 турецких военных (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд Кличко

Бюджетные деньги на пиар-проект использовать не будут.

Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд Кличко
Фото: Виталий Головин

Постоянная комиссия Киевгорадминистрации по привлечению инвесторов поддержала проект сооружения флагштока государственного флага Украины на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" за счет мецената.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Этим меценатом будет благотворительный фонд "Будущий Киев", бенефициарами которого являются мэр Киева Виталий Кличко и его бывший первый заместитель Игорь Никонов.

После строительства флагшток перейдет в собственность территориальной громады.

Напомним, что Кличко впервые публично высказал желание установить в Киеве гигантский флаг еще в 2017 году. Он говорил, что "главный, самый большой флаг нашего государства" возле чаши Вечного огня в Киеве будет открыт ко Дню флага 23 августа 2018 года.

Планировалось что стальной флагшток будет высотой 75 м, размер флага - 12,5 м на 19 м. Общий вес металлической конструкции флагштока будет составлять 85 тонн. Абсолютная высота флага с учетом утеса, на которой его должны были установить, - 247 метров. Это примерно на 40 метров ниже, чем колокольня Киево-Печерской лавры.

Стоимость работ оценивалась в 47,5 млн гривен, был даже объявлен тендер, но в феврале 2018 года его отменили по причине отсутствия дальнейшей необходимости в закупке работ.

В августе 2018 года самый большой флаг Украины установили в Днепре. Его размер - 12 на 18 метров, высота флагштока - 72 метра.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также