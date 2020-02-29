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22 задержанным за хулиганство во время сессии Жмеринского горсовета избрали меру пресечения

В результате штурма здания пострадали 10 сотрудников полиции.

22 задержанным за хулиганство во время сессии Жмеринского горсовета избрали меру пресечения
Фото: https://vn.npu.gov.ua/

Винницкий городской суд в субботу избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным из-за попытки срыва сессии Жмеринского горсовета 27 февраля. Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным, трем - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, шести - круглосуточный домашний арест.

Напомним, 27 февраля в Жмеринке около 30 молодых людей в масках пытались сорвать сессию горсовета. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, а также повредили входную дверь, окна и мебель в помещении.

В результате травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, шесть из них госпитализированы.

Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Правонарушителям грозит максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.

Местные СМИ сообщали, что попытка сорвать сессию горсовета Жмеринки может быть связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака.

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