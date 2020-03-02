За минувшие сутки в зоне ООС погиб один украинский защитник, еще семеро травмированы

В зоне боевых действий на Донбассе 1 марта противник 11 раз открывал огонь. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения и еще двое – боевое поражение, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – уточнили в Минобороны.

Рядом с н.п. Пески вооруженные формирования России применяли минометы калибра 82 мм (две мины), также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Лебединским стреляли из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского применяли автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, в районе Авдеевки – ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Рядом с Марьинкой стреляли из станкового противотанкового гранатометов (пять выстрелов), крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов, а возле Березового – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Рядом с Луганским обстрел осуществлялся из станкового противотанкового гранатомета (семь выстрелов) и крупнокалиберных пулеметов, в районе Нижнетеплого – из противотанкового ракетного комплекса, Новолуганского – из 82-мм миномета (три мины), станковых гранатометов, пулеметов и другого оружия, неподалеку Новотошковского из миномета 120 мм выпустили 12 мин.

Напомним, погибшим 1 марта украинским защитником является боец 72-й бригады Игорь Гавриляк. У него остались родители. Игорь Гавриляк стал 313 военнослужащим-уроженцем Львовской области, который погиб на войне.