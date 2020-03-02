В отделении правоохранителей он находился с беременной женой и сыном.

На границе Болгарии и Греции задержали экс-комбата "Айдара" и нардепа VIII созыва Сергея Мельничука. По его информации, задержание прошло по запросу России. Об этом Мельничук рассказал в видео на своей странице в Facebook.

"Карточку Интерпола выставила Россия, сейчас будет Интерпол задерживать", – сообщил он вечером 1 марта.

В отделении греческих правоохранителей он находился с беременной женой и с девятимесячным сыном.

"Посольства молчат, никто никому ничего не говорит. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли этот вопрос с посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который бы отстаивал мои права", – отметил он.

Обновлено. Мельничук находится в полицейском отделении в Салониках, к нему прибыл украинский консул. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет "Украинская правда".

"Консул ночью уехал на место происшествия, предоставил логистическую помощь и содействие семье Мельничука, помог разместиться в отеле", – сообщил он.

Сам Мельничук в отделении полиции ждет прибытия местного прокурора. Вероятно, он прибудет 3 марта, потому что 2 марта в Греции является праздничным днем.

Напомним, в 2017 году Служба безопасности Украины открывала уголовное дело из-за информации о нападении Сергея Мельничука и его подчиненных на частное домовладение в Новосветловке Луганской области в августе 2014 года.