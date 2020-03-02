В Украине 3 марта потеплеет до +16

3 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Ровненской и Волынской областях небольшой дождь, днем без осадков, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +10…+16 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью -1…+4 градуса, днем +8…+13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с.Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +9…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Харьковской области небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +13…+18 градусов, в Запорожской области +10…+15 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

Напомним, метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля.