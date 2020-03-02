Февраль в Киеве был на 6,7°С теплее климатической нормы

В Киеве не было метеорологической зимы впервые за 140 лет.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Украине впервые за 140 лет наблюдений не было метеорологической зимы. При этом температура февраля в Киеве составила +2,5°С, что на 6,7°С выше климатической нормы. Об этом свидетельствует сайт метеостанции.

«Устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 гг. В Киеве так и не произошло», - сказано в сообщении.

Все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры, а в целом она за декабрь-февраль составила + 2,0°С.

«Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже -10°С. Это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются», - отметили в обсерватории.

Осадков за зиму выпало ровно 100 мм, что составляет 70% сезонной нормы. Устойчивого снежного покрова в столице так и не было.

Кроме того, Центральная геофизическая обсерватория сообщила, что нынешний февраль занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

Самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до -8,4°С. При этом 2 февраля стало самым теплым днем в месяце - температура поднялась после полудня до +10,7 градусов. В феврале выпало 46 мм осадков, что совпало с климатической нормой.

Напомним, ранее метеорологи сообщали, что в Киеве метеорологическая весна началась 10 февраля.