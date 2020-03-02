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Возле Купянска в ДТП погибли четыре человека

Грузовик не уступил дорогу легковому автомобилю.

Фото: hk.npu.gov.ua

Возле Купянска в Харьковской области в результате столкновения автомобиля Daewoo Lanos и грузовика КамАЗ погибли четыре человека.

Авария произошла в понедельник в 5:50 утра на дороге Чугуев - Меловое.

Все погибшие находились в легковом автомобиле. 22-летний водитель и две пассажирки в возрасте 24 и 44 лет скончались на месте аварии. 47-летнего мужчину успели госпитализировать, но спасти не смогли.

На сайте местной полиции говорится, что 36-летний водитель КамАЗа будет задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, то есть вина, по предварительным данным, лежит на нем. Ему вменяют ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели людей.

На обнародованных фотографиях видно, что он выезжал со второстепенной дороги и, очевидно, не уступил дорогу Daewoo.

Фото: hk.npu.gov.ua
Напомним, что еще одна масштабная автомобильная авария произошла утром в понедельник в Днепропетровской области. Там в результате тройного ДТП на дороге Харьков-Днепр погиб один человек.

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