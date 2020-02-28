Дорога через "Барабашово" обойдется в миллиард, - депутат Харьковского горсовета

Дорога через ТЦ «Барабашово», которая будет стоить больше миллиарда, не решит проблем автомобилистов, а городским властям лучше обратить внимание на объекты социальной инфраструктуры и дырявые трубы, - такое мнение высказал депутат Харьковского городского совета, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк на своей странице в Фб.

«Нужна ли Харькову новая дорога с Салтовки в центр? Безусловно и однозначно. И под этим подпишется, думаю каждый, кто проводит лишние полчаса жизни в пробках по утрам и вечерам. Но... а вот тут есть сразу несколько "но". Больших таких и очень даже важных», - написал Черняк.

По его мнению, дорога через ТЦ «Барабашово» не будет иметь никакого смысла без строительства новой развязки в районе метро "Киевская". Иначе, получится эффект горлышка в бутылке и весь транспортный поток упёрся в один перекрёсток. Также по мнению депутата логично начинать работы именно с Веснина, после чего – переходить к развязке на Киевской и только после этого - заниматься новой пробивкой через ТЦ «Барабашово».

«На Киевской нужна новая развязка. Современная и многоуровневая. Если не будет развязки, то новая дорога не решит ту проблему, которую должна решить. Но это еще полбеды. Дальше есть спуск Веснина и улица Веснина. Опять же - необходимо расширение дороги и новая развязка. Таким образом, проблема решается только в комплексе», - написал Черняк.

Соучредитель Харьковского антикоррупционного центра также отметил, что на строительство дороги, не считая строительства развязок и расширения существующих магистралей, необходимо не меньше миллиарда гривен, «которых в бюджете постоянно на всё не хватает, особенно - на больницы и гнилые трубы». Черняк акцентировал, что «на эти средства в городе можно было бы решить массу инфраструктурных проблем, но это если думать о Харькове и харьковчанах».