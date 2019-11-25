Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?

Майкл Блумберг – один из самых богатых людей мира, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка довольно неожиданно для многих заявил, что будет баллотироваться в президенты США . LB.ua рассказывает, почему это важно, какие шансы у нового кандидата и что это меняет в предвыборной гонке.

Фото: Photo courtesy of Bloomberg Philanthropies. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг

Миллиардер в деле

Миллиардер Майкл Блумберг даже по меркам своего статуса - человек, определенно, незаурядный. Сначала, после сокращения с трейдеров, он продавал финансовую информацию тем, кто остался на рынке. Блумберг первым решил внедрять компьютерные алгоритмы для анализа и прогнозирования поведения цен, заняв нишу, которую прозевали его конкуренты – Reuters и Telerate.

Вскоре за финансовой индустрией последовала очередь медиа. За полтора десятилетия был создан большой конгломерат изданий, работающих под брендом Bloomberg, покрывая всё – от радио до телевидения и онлайн-изданий. Какое-то время там выпускали даже шоу для других телеканалов и одними из первых начали локализировать всё под мобильные платформы. Сейчас Bloomberg TV можно смотреть практически в любой точке мира: будь это домохозяйство среднего класса в Чили или захудалый отель в Германии.

И, как и многие богатые люди в США, в какой-то момент Майкл Блумберг решил заняться политикой. Причем сделал он это нестандартным способом – баллотируясь в мэры Нью-Йорка от Республиканской партии. Невзирая на то, что его предшественник Руди Джулиани проворачивал подобную схему, «Большое яблоко» (самое известное прозвище города) традиционно считается оплотом демократов. В нём всегда выбирали «ослов» (карикатура, ставшая партийным лого Демпартии): ведь для большинства жителей Нью-Йорка чужды консервативные ценности республиканцев.

Но Блумбергу не понравилась слишком плотная конкуренция в среде демократов, а среди республиканцев было мало тех, кто хотел бы баллотировать в заведомо проигрышном положении. Именно поэтому миллиардер и решил рискнуть, выбрав партию со слабыми позициями. И это сработало. Он, хоть и с перевесом в 2%, но выиграл, после чего успешно переизбирался еще два раза.

Фото: EPA/UPG Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг на Всемирной конференции по изменению климата в Ле-Бурже, 5 декабря 2015

С его заявкой на участие в президентской гонке 2020 года получилось примерно так же. Год назад американские медиа узнали, что Блумберг собрал номинационный комитет – аналитиков, которые должны были ему сообщить: удачный ли сейчас момент для участия в избирательной кампании, достаточно ли высоки шансы на победу. Подобное стоило бы дешевле последующих трат, поэтому такая практика стандартна для любого желающего побороться за высший пост в стране.

И, судя по всему, либо выводы комитета были негативными, либо сам Блумберг хорошо чувствовал настроения в обществе, но в марте медиамагнат дал четко понять: в гонку вступать он не будет. В тот момент его больше интересовала борьба с изменениями климата и растущим уровнем насилия с применением огнестрельного оружия в США. По крайней мере, это была официальная причина, которую озвучил его штаб.

И вот 24-го ноября на всех платформах выходит ролик, анонсирующий: Блумберг будет сражаться за президентское кресло.

Для обывателя его резкое и довольно агрессивное начало предвыборной кампании стало, в определенной мере, неожиданностью. И хотя еще за неделю до официального анонса некоторые американские медиа, особенно аффилированные с самим Майклом Блумбергом, осторожно намекали, что не нужно списывать его со счетов – действующий мэр, например, Нью-Йорка Билл де Блазио наотрез отказывался верить, что это возможно.

По сути, Блумберг впрыгнул в последний вагон стремительно несущегося поезда. И что еще удивительнее – он готов поддержать эту рисковую ставку своими деньгами.

Конечно, может показаться, что до выборов еще почти год, времени еще полно. Но здесь стоит понимать, что американская избирательная машина работает очень медленно и последовательно. Нужно соблюсти все процедуры. Так, сначала пройдут праймериз Демократической партии – первичные выборы единого кандидата, который будет представлять «ослов». А штаты, в которых пройдёт голосование, будут разделены, скажем так, пакетами.

Фото: thinglink.com

И на праймериз в первых четырех – Айове, Нью-Хемпшире, Неваде и Южной Каролине – Блумберг просто не успевает. Собственно, его штаб сразу же заявил: они не будут сражаться за голоса в этих штатах, сделав ставку на «второй пакет» – так называемый «Cупервторник» – когда голосует около половины всех избирателей что республиканцев, что демократов. Партийная верхушка демократов в Айове и Нью-Хемпшире сразу же отреагировала, выказав своё разочарование, но, в целом, это не оригинальная стратегия. Некоторые кандидаты уже рисковали потерять какой-то процент от общего количества голосов, чтобы сорвать куш. Но, как показывает опыт предыдущих избирательных кампаний, подобный подход практически никогда не бывает успешным.

Наверняка понимают это и в штабе самого Блумберга. Однако у них есть достаточный повод рассчитывать на победу.

Вытесняя Байдена

Дело в том, что предварительные опросы показывают: рейтинг Джо Байдена – одного из главных претендентов на номинацию от Демократической партии – сильно ниже, чем ожидали аналитики. Так, согласно последним данным, на праймериз он набрал бы 16%, проиграв и Питу Буттиджичу, и Элизабет Уоррен, и даже Берни Сандерсу традиционно представляющего маргинальное левое крыло Демпартии. Причем в первом голосующем штате, Айове, отставание Байдена от лидера просто катастрофическое.

Кроме того, американские аналитики регулярно пишут, что у Байдена есть проблемы и с фандрайзингом – ему жертвуют куда меньше денег, чем предполагалось. Можно предположить, что это из-за скандала с его сыном (Буризма и другие кейсы) и давлением бывшего вице-президента на украинское правительство. И, к слову, сам по себе скандал лишь усилился после звонка Трампа Зеленскому. Большой бизнес попросту не очень спешит связываться с потенциально токсичным политиком. Не играет на руку бывшему вице-президенту и обсуждаемое в медиа «странное» поведение Байдена.

Фото: EPA/UPG Кандидат в президенты от Демократической партии на пост президента США общается cо сторонниками возле администации штата Нью-Хэмпшир, США, 8 ноября 2019.

В целом, Байден для многих в среде демократов выглядел как консенсусная фигура – умеренный и опытный белый политик без резких, отталкивающих заявлений. Человек, который мог бы консолидировать не тех, кто хотел бы проголосовать за него, а тех, кто хотел бы проголосовать против Трампа. Тех, кто считает, что США нужна передышка и не столь важно, кто у руля. Среди таких людей был и Майкл Блумберг, не единожды упоминавший, что «еще один срок Трампа Америка не переживет».

Собственно, свою избирательную кампанию Блумберг начал с того, что пообещал «победить Трампа» и восстановить США.

В первую очередь в своей борьбе за кресло Блумберг целится в избирателей Байдена. Ему, очевидно, не столь интересна игра на электоральном поле Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, консолидирующих американских левых, или Пита Буттиджича – открытого гея, представляющего либеральное крыло.

Фото: EPA/UPG Пит Буттиджич пьет пиво в автобусе с журналистами после предвыборного мероприятия в Декоре, штат Айова, 2 ноября 2019.

Кроме того, их аудитория гораздо моложе той, которая интересна Блумбергу. Его стратегия – это делать ставку на большой и очень уставший демократический центр. Людей постарше и побогаче.

В то же время Блумберг – это кандидат с огромными скелетами в шкафу. Многие жители Нью-Йорка его не любят за политику «Stop and Frisk», согласно которой полиция могла гораздо проще останавливать людей на улицах для обыска. Меж тем на практике правила стали применять к местным черным и латиноамериканцам. Копов винили в расовом профилировании, а Блумберга - в создании «полицейского государства» в отдельно взятом городе. Наверняка его не раз спросят об этом во время телеэфиров и общения с избирателями.

Кроме того, достается Блумбергу и за то, что он миллиардер. В целом, именно в среде электората демократов важен вопрос разрыва между бедными и богатыми, Элизабет Уоррен прямо говорит: миллиардеры «больше не купят выборы». А далее 11 самый богатый человек мира заказывает недельную рекламу на 37 миллионов долларов. Естественно, после этого он буквально за несколько часов после анонса столкнулся с разгромной критикой. И это только начало.

Конечно, у него будет шанс ответить во время кандидатских дебатов. Но и здесь перед ним стоит непростая задача – до 12 декабря либо собрать пожертвования от 200 тысяч людей, либо набрать хотя бы 6% по опросам. И всё для того, чтобы быть допущенным к этим дебатам.

Пока из «опоздавших» подобное получилось сделать только миллиардеру Томасу Стейеру, которому пришлось потратить на рекламу ещё больше. Но у него, правда, нет медиа-империи.

В общем, всё это значит, что у Майкла Блумберга есть все шансы побороться за президентское кресло.