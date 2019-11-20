Джулиани требовал, чтобы руководство Украины публично заявило о начале расследования о вмешательстве в выборы 2016 года и компании "Бурисма".

Фото: EPA/UPG

Министр энергетики Рик Перри, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сонленд не хотели сотрудничать с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Об этом Сонленд рассказал в ходе публичных слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей по делу об импичменте Трампа, передает корреспондент LB.ua.

«Министр энергетики Перри, бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и я работали с господином Джулиани по вопросам Украины по прямому указанию президента Трампа. Мы не хотели сотрудничать с господином Джулиани, просто мы играли в ту игру, которую нам навязали. Мы все понимали, что если мы не будем сотрудничать с Джулиани, то тогда мы потеряем очень важную возможность укрепить взаимоотношения между Соединенными Штатами и Украиной», - сказал Сонленд.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Невзирая на то, что они были не согласны с вовлечением Джулиани в процесс, они полагали, что его роль является нужной. Сонленд подчеркнул, что если бы знал, обо всех с кем общался Джулиани, то возражал бы против его участия.

«В-третьих, именно потому, что мы не думали, что занимались чём-то противозаконным и ненадлежащим, мы сделали все от нас зависящее, чтобы все те, кто принимает решения в совете нацбезопасности и Госдепартаменте знали важные детали относительно приложенных нами усилий», - добавил он.

Сонленд подчеркнул, что заявление о том, что он, Перри, и Волкер занимались какой-то ненадлежащей дипломатией не соответствует действительности. Руководство нацбезопасности, Госдепартамента и Белого дома было проинформировано через e-mail о работе в политиков в Украине.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

По его словам, для организации визита Зеленского в Белый дом Джулиани требовал, чтобы руководство Украины публично заявило о начале расследования о вмешательстве в выборы 2016 года и компании Бурисма. Джулиани передал пожелания президента США. Сонленд отметил, что знал, что это важно для Трампа.

«У меня не было желания устанавливать какие-то условия для украинцев. Моя позиция заключалась в том, что Белый дом должен предоставлять военную помощь без каких-то дополнительных условий», - добавил Сонленд.

При этом она рассказал, что впервые пообщался с Джулиани в начале августа. Он ему сказал, что президент Трамп хотел бы услышать от президента Зеленского публично, что он готов противодействовать инцидентам коррупции в Украине. Джулиани упомянул выборы 2016 года, серверы Дипломатической партии и Бурисму, как основные темы, которые важны для Трампа.

«Мы держали в курсе нашей деятельности руководство в Госдепе и Совете нацбезопасности. Сюда входило взаимодействие с Госсекретарём Помпео, его советниками, а также любые взаимодействия с экс-советником по вопросам нацбезопасности Болтоном, профессором Хил и мистером Мориссоном ( их сотрудниками)», - подчеркнул Сонленд.