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​В Камбодже туристам запретили кататься на слонах

У туристов будет возможность увидеть слонов, но им не разрешат кататься на них.

​В Камбодже туристам запретили кататься на слонах
Фото: travelandleisure

Индуистский храмовый комплекс в Камбодже Ангкор-Ват ввел запрет на катание туристов на слонах со следующего года. Об этом сообщает Travel + Leisure.

Администрация храмового комплекса пришла к этому выводу после давления со стороны зоозащитников.

Отмечается, что двух из 14 слонов, живущих и работающих в археологическом парке Ангкор, уже переселили в соседний лес. Оставшихся обещают отправить туда к началу 2020 года.

У туристов будет возможность увидеть слонов, но им не разрешат кататься на них.

"Слон – это большое животное, но оно также нежное, и мы больше не хотим, чтобы они эксплуатировались туристической отраслью. Мы хотим, чтобы они жили в их естественной среде", - заявил представитель компании, управляющей археологическим парком Лонг Косал.

В 2016 году в Ангкоре от теплового удара и истощения умерла слониха по кличке Самбо. Ее смерть повлекла за собой петицию с призывом положить конец катанию на слонах в храмовом комплексе, которая собрала более 185 тысяч подписей.

Напомним, мэрия Парижа утвердила запрет передвижных цирков, которые используют в своих программах диких животных. Запрет вступит в силу в 2020 году.

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