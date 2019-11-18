В Париже запретили передвижные цирки, использующие диких животных

Запрет вступит в силу в 2020 году.

Мэрия Парижа утвердила запрет передвижных цирков, которые используют в своих программах диких животных. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно постановлению властей Парижа, передвижным циркам, предлагающим номера со львами, тиграми, слонами или обезьянами, не будут выдавать разрешение на пребывание в городе. Запрет вступит в силу в 2020 году.

Кроме того, Париж готов оказывать финансовую помощь каждому цирку. Который согласится переписать свою программу, чтобы не использовать животных.

Запрет не коснется цирка Bouglione, у которого есть свое помещение в Париже, однако цирк пообещал в ближайшее время отказаться от номеров с животными.

Напомним, в сентябре этого года впервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания до устранения нарушений.

Кроме того, в марте Киевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животными.