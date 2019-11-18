В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
ГлавнаяМир

В Париже запретили передвижные цирки, использующие диких животных

Запрет вступит в силу в 2020 году.

В Париже запретили передвижные цирки, использующие диких животных
Фото: EPA/UPG

Мэрия Парижа утвердила запрет передвижных цирков, которые используют в своих программах диких животных. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно постановлению властей Парижа, передвижным циркам, предлагающим номера со львами, тиграми, слонами или обезьянами, не будут выдавать разрешение на пребывание в городе. Запрет вступит в силу в 2020 году.

Кроме того, Париж готов оказывать финансовую помощь каждому цирку. Который согласится переписать свою программу, чтобы не использовать животных.

Запрет не коснется цирка Bouglione, у которого есть свое помещение в Париже, однако цирк пообещал в ближайшее время отказаться от номеров с животными.

Напомним, в сентябре этого года впервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания до устранения нарушений.

Кроме того, в марте Киевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животными.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также